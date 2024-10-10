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Новосибирские психологи объясняют феномен детской увлечённости квадробингом

Новосибирские психологи объясняют феномен детской увлечённости квадробингом

Яркое проявление детской субкультуры — квадробинг, вызвало неоднозначную реакцию у взрослых. Дети, имитирующие животных, всё чаще появляются на улицах, вызывая вопросы о причинах этого явления и его потенциальных последствиях, сообщают на сайте «nsk.

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