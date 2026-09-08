Депутат Валуев прокомментировал ситуацию с концертом Канье Уэста в Петербурге

Николай Валуев заявил, что шумиха вокруг проведения петербургских выступлений Канье Уэста несет политический контекст.
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ore dreptate... ce sa iti spun vine reparul puli ca sa le ia banii la fraeri... invatati si fiti destepti ca geme pamantul de prosti