Вечером 20 декабря всю Германию потрясла жуткая, но, к сожалению, прогнозируемая трагедия. Террорист намеренно въехал в толпу людей в городе Магдебург (земля Саксония-Анхальт), отыскав щель между бетонными блоками, закрывающими въезд на рождественскую ярмарку как раз на случай подобного развития событий.
Теракт в Германии: безумный психиатр-мигрант убил и покалечил десятки людей
Комментарии
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Silver Kont
А что, в России скоро будет то же самое.... Черножопых тварей вообще надо гнать из России, ввести визовый режим.... Нехер играть в толерантность и кормить скотов с их самками и выблядками... Пусть их главишаки о них мозги свои курочат, а не карманы набивают....
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16 час.
Надежда Минаева
Про Германию? Аналогичные случаи терактов в России! Пора прекратить неконтролируемый завоз мигрантов в РФ!
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15 час.
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