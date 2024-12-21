Теракт в Германии: безумный психиатр-мигрант убил и покалечил десятки людей

Silver Kont

А что, в России скоро будет то же самое.... Черножопых тварей вообще надо гнать из России, ввести визовый режим.... Нехер играть в толерантность и кормить скотов с их самками и выблядками... Пусть их главишаки о них мозги свои курочат, а не карманы набивают....