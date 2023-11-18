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Пока Амосов и Петтис теряли пояса: Шаблий победил Фрейре, а Хизриев и Курамагомедов устроили шоу на Bellator 301

Пока Амосов и Петтис теряли пояса: Шаблий победил Фрейре, а Хизриев и Курамагомедов устроили шоу на Bellator 301

Четверо российских бойцов одержали победы на турнире Bellator 301, который прошёл в Чикаго. Александр Шаблий нанёс более 100 точных ударов и сломил сопротивление Патрики Фрейре в полуфинале Гран-при Bellator в лёгком весе, а Тимур Хизриев сокрушил Джастина Гонсалеса.

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