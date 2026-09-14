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Капитализация рынка акций РФ снизилась до 42,2 трлн рублей

Капитализация рынка акций РФ снизилась до 42,2 трлн рублей

Отношение капитализации рынка акций к ВВП в России упало до 19,5%, после снижения на 38,9% в 2022 году и частичного восстановления в 2023-м.

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