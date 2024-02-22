"Познакомились, а потом оказалось, что он в школе учится": истории про взрослых девушек, которые любят помладше

В России официально брачный возраст устанавливается в 18 лет, а вот возраст согласия — с 16 лет. Современные дети часто выглядят старше своего возраста, что по ним не поймёшь: перед тобой 40-летний мужик или подросток.
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