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"Познакомились, а потом оказалось, что он в школе учится": истории про взрослых девушек, которые любят помладше

В России официально брачный возраст устанавливается в 18 лет, а вот возраст согласия — с 16 лет. Современные дети часто выглядят старше своего возраста, что по ним не поймёшь: перед тобой 40-летний мужик или подросток.

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