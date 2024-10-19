В Сети не спешат жалеть брошенную жену SHAMAN'а: все идет по плану

Артист стал очередным успешным проектом талантливого топ-менеджера. SHAMAN с женой Еленой соцсетиНа объявившего о расставании с женой и даже представившего свидетельство о разводе SHAMAN'а набросились с обвинениями в черной неблагодарности.
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