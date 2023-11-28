Экспонаты комнаты-музея Варлама Шаламова передадут Магаданскому областному музею

В соцсетях Магаданской области появилась информация о том, что комната-музей Варлама Шаламова, расположившаяся в Магаданском областном диспансере фтизиатрии и инфекционных заболеваний поселке Дебин, скоро покинет помещение больничного учреждения.
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