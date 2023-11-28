Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

813 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор климахин
    НЕ  подходите   киви   КИВИ    ворует   в  наглую    и  кормит   завтраками    не  верьте     обходите  стороной    к...По 1100 рублей в ...
  • Владимир Петров
    Попробую завернуть ноги в листы фольги как в портянки...Ноги больше не за...
  • Алексей
    Не забудьте с нами поделится опытом.Ноги больше не за...

Экспонаты комнаты-музея Варлама Шаламова передадут Магаданскому областному музею

Экспонаты комнаты-музея Варлама Шаламова передадут Магаданскому областному музею

В соцсетях Магаданской области появилась информация о том, что комната-музей Варлама Шаламова, расположившаяся в Магаданском областном диспансере фтизиатрии и инфекционных заболеваний поселке Дебин, скоро покинет помещение больничного учреждения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх