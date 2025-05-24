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Этот герой точно не сгорит на работе: корабль Dragon успешно отстыковался от МКС и направляется к Земле

Этот герой точно не сгорит на работе: корабль Dragon успешно отстыковался от МКС и направляется к Земле

23 мая 2025 года грузовой корабль Dragon компании SpaceX успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС) и начал обратный путь на Землю.

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