Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 26 мая, обратился к председателю КНР Си Цзиньпину и главе Соединенных Штатов Америки Джо Байдену с просьбой поддержать саммит в Швейцарии.
Зеленский призвал Си и Байдена принять участие в саммите по Украине в Швейцарии
Комментарии
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Валерий Фоменков
"Президент Украины Владимир Зеленский..." Бывший псевдопрезидент...
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15 час.
Сергей Андросов
Этот жоповытиральный использованный гандон призывает! 🤣 Уже смешно!
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15 час.
Дмитрий Фактурович
Ты кто такой после 20 мая? Ты уже не имеешь права к чему-то призывать легитимных глав государства. Ты как Тихановская или Гуайдо. Пустое место. И разговаривать с томой могут только пиндосовские холуи, типа Бербок и Столтенберга. Уёбок - одним словом.
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15 час.
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