Зеленский призвал Си и Байдена принять участие в саммите по Украине в Швейцарии

Дмитрий Фактурович

Ты кто такой после 20 мая? Ты уже не имеешь права к чему-то призывать легитимных глав государства. Ты как Тихановская или Гуайдо. Пустое место. И разговаривать с томой могут только пиндосовские холуи, типа Бербок и Столтенберга. Уёбок - одним словом.