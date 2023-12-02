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  • Jubar
    И ты тоже.Кличко заявил, чт...
  • Вовладар Даров
    А черного ни кто не спрашивает, Россия сама разберётся!!!!Остин заявил, что...
  • Культенко
    Чёрный хрякОстин заявил, что...

Остин заявил, что США "не дадут России" одержать победу на Украине

Остин заявил, что США "не дадут России" одержать победу на Украине

Соединённые Штаты намерены не позволить России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Комментарии
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ВЕ
Владимир Елкин
Вот к чему приводит назначение идиота на такую должность! Он планирует ядерный конфликт с Россией? Может, России пора испытать ещё одну &quot;Кузькину мать&quot; поближе к границам янки?!
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16 час.
К
Культенко
Чёрный хряк
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
А черного ни кто не спрашивает, Россия сама разберётся!!!!
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8 час.

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