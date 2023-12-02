Соединённые Штаты намерены не позволить России одержать победу в конфликте на Украине, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Остин заявил, что США "не дадут России" одержать победу на Украине
Комментарии
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ВЕ
Владимир Елкин
Вот к чему приводит назначение идиота на такую должность! Он планирует ядерный конфликт с Россией? Может, России пора испытать ещё одну "Кузькину мать" поближе к границам янки?!
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16 час.
К
Культенко
Чёрный хряк
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
А черного ни кто не спрашивает, Россия сама разберётся!!!!
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8 час.
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