В Иванове со летним юбилеем поздравили Муртазаеву Тамару Александровну

В Иванове со летним юбилеем поздравили Муртазаеву Тамару АлександровнуВ понедельник 4 марта в гости к долгожительнице приехали депутат Ивановкой городской Думы Татьяна Петрова и начальник городского управления социальной защиты населения Любовь Семенова.
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