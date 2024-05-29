⚠Из-за короткого замыкания электропроводки сгорел гараж Сегодня, 29 мая, в 02.04ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском районе.
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⚠Из-за короткого замыкания электропроводки сгорел гараж Сегодня, 29 мая, в 02.04ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Новоаннинском районе.