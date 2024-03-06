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Жители Карелии стали зарабатывать на 12% больше

Жители Карелии стали зарабатывать на 12% больше

Карелиястат представил новые данные о средней заработной плате в республике за 2023 год. Согласно опубликованной информации на официальном сайте ведомства, средний доход жителей региона составил 64 437 рублей в прошлом году.

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