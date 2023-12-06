Константин Михальков встретился с волонтерами организации «ZOV матерей Солнечногорска»

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков встретился в волонтерами из Поворова. Добровольческая организация «ZOV матерей Солнечногорска» оказывает помощь участникам специальной военной операции.
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