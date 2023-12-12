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Дайте денег, а то мы все умрём – Голос Мордора

Дайте денег, а то мы все умрём – Голос Мордора

К выклянчиванию западных денег подключалась «тяжёлая артиллерия» — жена пана гетьмана Елена Зеленская.

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