«Вассёр повторяет путь Тодта в Ferrari», – Жан Алези

«Вассёр повторяет путь Тодта в Ferrari», – Жан АлезиFerrari Бывший гонщик Формулы 1, победитель Гран При Канады-1995 Жан Алези считает, что руководитель Ferrari Фредерик Вассёр – тот человек, который вернет легендарную итальянскую команду на вершину чемпионата.
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