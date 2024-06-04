«Вассёр повторяет путь Тодта в Ferrari», – Жан Алези

«Вассёр повторяет путь Тодта в Ferrari», – Жан АлезиFerrari Бывший гонщик Формулы 1, победитель Гран При Канады-1995 Жан Алези считает, что руководитель Ferrari Фредерик Вассёр – тот человек, который вернет легендарную итальянскую команду на вершину чемпионата.