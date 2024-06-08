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Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с обстрелом Херсонской области

Дмитрий Миляев выразил соболезнования в связи с обстрелом Херсонской области

В пятницу, 7 июня, в результате обстрела села Садовое Херсонской области погибли люди.  Временно исполняющий обязанности Губернатора Тульской области Дмитрий Миляев выразил соболезнования жителям Херсонской области.

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