Полпред в СФО Серышев представил Турчака как врио главы Республики Алтай

Андрея Турчака представили в качестве врио главы Республики Алтай. Церемонию представления провел полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
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