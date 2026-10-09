Источник: спортивный директор «Балтики» Маргарян покинет свой пост в ближайшее время

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в ближайшее время покинет свой пост, об этом сообщает «Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в ближайшее время покинет свой пост, об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на свой источник, который знаком с ситуацией.