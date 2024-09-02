Новые правила сельской ипотеки: что нужно знать россиянам

МОСКВА, 2 сентября, ФедералПресс. В 2020 году правительство запустило программу сельской ипотеки, позволяющую взять льготный кредит на покупку или строительство жилья в населенных пунктах с населением до 30 тыс.
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