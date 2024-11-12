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"Нарушение прав". Экономист оценил идею тестирования при получении кредита

"Нарушение прав". Экономист оценил идею тестирования при получении кредита

Проверка финансовой грамотности вызовет неприятие как рядовых граждан, так и банкиров Предложение некоторых депутатов Госдумы о тестировании финансовой грамотности граждан, желающих получить банковский кредит, является неуместным, считает экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

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