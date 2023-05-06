Советник главы Крыма: На севере полуострова сработала система противовоздушной обороны

Сегодня утром в северной части Крымского полуострова были слышны звуки взрывов. Позже ситуацию в своем Telegram-канале объяснил советник главы Республики Крым Сергея Аксенова Олег Крючков.
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