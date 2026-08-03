Северный флот провел масштабные учения в Баренцевом море

Корабельная ударная группа Северного флота начала масштабные учения в Баренцевом море. Экипажи крейсера «Маршал Устинов» и фрегата «Адмирал Головко» отразили атаки дронов, поразили воздушные и морские цели, а кульминацией стали ракетные пуски «Калибра», «Вулкана», «Оникса» и «Гранита».