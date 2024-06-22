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Мартинес раскритиковал поле стадиона в Атланте, где играла Аргентина: «Нужно прибавлять, иначе Кубок Америки всегда будет ниже Евро»

Мартинес раскритиковал поле стадиона в Атланте, где играла Аргентина: «Нужно прибавлять, иначе Кубок Америки всегда будет ниже Евро»

На этой арене проходил матч открытия Кубка Америки, в котором Аргентина обыграла Канаду (2:0).  «Состояние поля было просто ужасным.

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