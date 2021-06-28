Финансовые компании просят льгот для активного инвестирования в ПИФы

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подготовила поправки к законам «О рынке ценных бумаг» и «Об инвестфондах», а также к Налоговому кодексу, которые должны повысить привлекательность инвестиций в ПИФы, пишет «Коммерсант».