Названы цены iPhone 16 и iPhone 16 Pro в России — от 115 до 254 тысяч рублей Компания МТС пе...

Названы цены iPhone 16 и iPhone 16 Pro в России — от 115 до 254 тысяч рублейКомпания МТС первым среди российских ритейлеров открыл в России предзаказы на новые iPhone 16, Apple Watch Series 10 и AirPods 4 и другие новинки после осенней презентации Apple.
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