Журналист DW Шапиро: модераторы выступали за Харрис на ее дебатах с Трампом

Модераторы телеканала ABC Дэвид Мюэр и Линдси Дэвис выступили на стороне кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис в ходе ее предвыборных дебатов с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.
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