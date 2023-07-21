Сенатор Шейкин сообщил, что школьники с 1 сентября на уроках НВП будут изучать основы боевого применения беспилотников

В России школьники с 1 сентября 2023 года приступят к изучению основ применения беспилотников. О том, что учащиеся школ на уроках начальной военной подготовки (НВП) будут изучать основы боевого применения беспилотных летательных аппаратов, сообщил заместитель председателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.
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