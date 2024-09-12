Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Из "совковых" поделок стало самым прибыльным женским ремеслом: за что мастерицы получают по 400 тысяч

Про макраме написано столько, что можно издать четырёхтомник, который по своему объёму спокойно переплюнет бессмертное творение Льва Толстого.

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Комментарии
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Наталья Гришина
Светильники пылесборники...
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5 час.
Владимир Алтайцев
Вот именно. Ни  за что бы  не приобрёл такое  за  бешеные, кстати, деньги. Зачем? Ни  пропылесосить, ни постирать. А  дышать пылью? Увольте.
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1 час.

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