Из "совковых" поделок стало самым прибыльным женским ремеслом: за что мастерицы получают по 400 тысяч

Про макраме написано столько, что можно издать четырёхтомник, который по своему объёму спокойно переплюнет бессмертное творение Льва Толстого.
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