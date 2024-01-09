Акции «Татнефти» дешевеют на 4% из-за дивидендного гэпа

Российский рынок открыл торги во вторник, 9 января, без единой динамики. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии теряет 0,11%, до 3 155,15 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,15%, до 1091,31 пункта.
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