ФСБ получила доказательства подрывной работы Великобритании против России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о получении документов, свидетельствующих о причастности Великобритании к эскалации международной военно-политической обстановки с целью нанесения стратегического поражения России.
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