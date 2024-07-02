Японские инженеры побили мировой рекорд скорости интернета, улучшив показатель до 402 Тбит/с

Японские инженеры побили мировой рекорд скорости Интернета, превысив предыдущий показатель на 25%. Они смогли достичь теоретической скорости передачи данных в 402 Тбит/с, используя передовые редкоземельные усилители сигнала и оптический эквалайзер.
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