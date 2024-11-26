За год среди россиян больше всего вырос спрос на поездки в Марокко и Японию

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировали отельные бронирования за границей в период с сентября по ноябрь и рассказали, какие страны за год стали популярнее среди россиян.
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