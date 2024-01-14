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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Рынок ноутбуков в этом году ожидает более медленное восстановление, чем ожи...

Рынок ноутбуков в этом году ожидает более медленное восстановление, чем ожи...

Рынок ноутбуков в этом году ожидает более медленное восстановление, чем ожидалосьЛетний всплеск продаж ноутбуков зародил у некоторых участников надежду на возвращение рынка к устойчивому росту, но представители KeyBanc Capital Markets на уходящей неделе заявили, что оживление было мимолётным, и в текущем году объёмы поставок ноутбуков вырастут от силы на 1 % вместо ожидавшихся ранее 3 %.

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