Рынок ноутбуков в этом году ожидает более медленное восстановление, чем ожи...

Рынок ноутбуков в этом году ожидает более медленное восстановление, чем ожидалосьЛетний всплеск продаж ноутбуков зародил у некоторых участников надежду на возвращение рынка к устойчивому росту, но представители KeyBanc Capital Markets на уходящей неделе заявили, что оживление было мимолётным, и в текущем году объёмы поставок ноутбуков вырастут от силы на 1 % вместо ожидавшихся ранее 3 %.