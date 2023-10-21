Финляндия расследует роль судна из Китая в повреждении Balticconnector

Расследование аварии на эстонско-финском газопроводе Balticconnector продолжается, сейчас правоохранительные органы сосредоточились на выяснении причин нахождения китайского судна Newnew Polar Bear, которое в момент повреждения находилось неподалеку от места аварии.
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