«Фол Бензема на Доннарумме очевиден. Невероятно, что ВАР это не смотрел». Почеттино о 1-м голе «Реала»

Маурисио Почеттино оценил судейство в матче Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» (3:1). На 61-й минуте Карим Бензема прессинговал голкипера «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумму у ворот и вынудил его выбить мяч на Винисиуса.

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