Минниханов обсудил развитие совместного промарка с хокимом Бухарской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Узбекистан обсудил пути развития совместного специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности» с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым.
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