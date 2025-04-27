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Минниханов обсудил развитие совместного промарка с хокимом Бухарской области

Минниханов обсудил развитие совместного промарка с хокимом Бухарской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе визита в Узбекистан обсудил пути развития совместного специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности» с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым.

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