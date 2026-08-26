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Новая модель высшего образования начнет внедряться по специальностям с 2027 года

Новая модель высшего образования начнет внедряться по специальностям с 2027 года

Переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года и завершится за три года. В рамках реформы предусмотрено базовое высшее образование длительностью 4-6 лет и специализированная программа сроком 1-2 года.

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