Новая модель высшего образования начнет внедряться по специальностям с 2027 года

Переход на новую модель высшего образования начнется с 2027 года и завершится за три года. В рамках реформы предусмотрено базовое высшее образование длительностью 4-6 лет и специализированная программа сроком 1-2 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии