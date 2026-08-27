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ДНК-тесты, домашнее насилие и мода на миллионы: как живут участницы Spice Girls после 50 лет

ДНК-тесты, домашнее насилие и мода на миллионы: как живут участницы Spice Girls после 50 лет

В середине 1990-х годов пять ярких вокалисток британской группы Spice Girls совершили настоящий прорыв в мировой поп-музыке.

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