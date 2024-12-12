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Дмитровец

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Свежие комментарии

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Москва обладает высокой привлекательностью для инвестиций Глава РФВладимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.

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