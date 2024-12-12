Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

Москва обладает высокой привлекательностью для инвестиций Глава РФВладимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey, назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира.
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