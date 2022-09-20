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Медведев: голосование в Донбассе важно для восстановления исторической справедливости

Медведев: голосование в Донбассе важно для восстановления исторической справедливости

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что голосования о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации имеют огромное значение для защиты жителей Донбасса и восстановления исторической справедливости.

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