Террорист Арестович признал, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над Россией

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*, признанный в РФ террористом и экстремистом, после своего решения баллотироваться на пост президента продолжает открывать жителям незалежной глаза на их невеселую действительность.
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