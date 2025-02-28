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Медведчук: сделка с США по полезным ископаемым дала старт разделу Украины

Медведчук: сделка с США по полезным ископаемым дала старт разделу Украины

Соглашение между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом по полезным ископаемым положило начало разделу Украины, заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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