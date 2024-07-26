В центре Омска перекроют движение ради крестного хода. Мероприятие пройдёт 28 июля. Новости Омска. Подписаться.
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В центре Омска перекроют движение ради крестного хода. Мероприятие пройдёт 28 июля. Новости Омска. Подписаться.