В Перми проект строительства нового проезда у цирка оценили в 2,3 миллиона рублей

Он будет соединять улицы Уральскую и Степана Разина.В Перми объявили конкурс на выбор подрядчика для выполнения проектно-изыскательских работ по строительству нового проезда длиной 140 метров, который будет пролегать вдоль территории по улице Уральской, 110.
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