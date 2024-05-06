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Барбашев завершил выступление в плей-офф с 0+4 в 7 играх. У него 6 хитов в 7-м матче с «Далласом»

Форвард «Вегаса» не отметился результативными действиями в решающей игре (1:2) первого раунда. Сегодня за 13:44 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 6 хитов, полезность – «0».

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