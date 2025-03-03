Юрист Кваша: оформленные мошенниками кредиты простят не всем россиянам

Россиян хотят освободить от обязанности выплачивать кредиты, оформленные на них мошенниками. Введение такой меры спровоцирует появление волны обманщиков и "хитрецов", которые захотят сами взять займ в банке и не возвращать его.
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