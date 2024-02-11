В российских университетах могут появиться детские комнаты

Министерство науки и высшего образования РФ инициирует проект по созданию детских комнат в учебных заведениях, чтобы помочь молодым мамам заботиться о своем ребенке и не отрываться от образовательного процесса, сообщает РИА Новости.
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