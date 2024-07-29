В Новосибирске хотят ввести режим повышенной готовности из-за недостроенных школ

НОВОСИБИРСК, 29 июля, ФедералПресс. Власти Новосибирска опубликовали проект постановления, согласно которому могут ввести режим повышенной готовности на месте общеобразовательных школ, возводящихся по концессионному соглашению.
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